Коронавирус добрался до армянских полицейских
Шесть правоохранителей в Армении заразились коронавирусом COVID-19, сообщил заместитель начальника полиции республики Айк Мгрян.
"Шести сотрудникам полиции поставлен диагноз коронавирус", - сказал Мгрян, добавив, что с подозрением на инфекцию изолированы еще 16 полицейских, передает РИА Новости.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса с 16 марта по 14 апреля объявлено чрезвычайное положение. В стране выявлены 833 случая заражения, восемь пациентов скончались.