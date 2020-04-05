Оперативный штаб: нарушители карантинного режима будут сурово наказаны

Особый карантинный режим в Азербайджане направлен на защиту здоровья населения и обеспечение безопасности страны. Исполнение правил гражданами, включая ограничения на передвижение, заслуживает похвалы, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Однако есть попытки нарушить правила особого карантинного режима. Так, некоторые юридические и физические лица, деятельность которых разрешена, вводя в портале имена не имеющих к их работе отношения граждан, а также ряд СМИ, выдавая поддельные удостоверения, создают отдельным лицам условия для их беспрепятственного передвижения, тем самым грубо нарушая требования особого режима карантина.

Оперативный штаб предупреждает, что структуры, контролирующие соблюдение требований особого режима полномочий, обладают возможностью получить соответствующую информацию о трудовой деятельности любого лица через электронную систему "Уведомление о трудовом договоре" Министерства труда и социальной защиты населения.

В отношении юридических и физических лиц за введение ложной информации о лицах, не имеющих с ними трудовых договоров, в портал icaze.gov.az, а также в отношении структур, выдавших поддельные документы, в том числе в отношении лиц, пользующихся этими документами, в рамках законодательства будут приняты суровые меры.