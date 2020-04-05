О том, какие шаги предпринимаются в настоящее время в Азербайджане и какую поддержку могут оказать усилиям государства представители банковского сообщества, мы решили узнать у Талеха Кязимова - главы PASHA Bank, крупнейшего корпоративного банка Азербайджана.

На фоне последних событий, связанных с распространением в мире вируса COVİD-19, на первый план выходит готовность государств к реализации мер, направленных на усиление социальной защиты населения и минимизацию негативного воздействия данных событий на экономику.

- Ситуация с распространением COVİD-19 в мире меняется ежедневно, повсеместно вводятся карантинные меры. Проведение каких мероприятий в настоящее время необходимо для стабилизации ситуации в экономике?

- Вы правы, нынешняя ситуация в мире вынудила правительства многих стран экстренно отреагировать на происходящее и предпринять меры, направленные на социальную защиту населения, поддержку бизнеса, в особенности, малого и среднего предпринимательства, и других сфер. В этом ключе показательно, насколько оперативно и слаженное отреагировало руководство нашей страны, перешедшее от слов к делу еще до осложнения ситуации. Уже 19 марта согласно распоряжению главы нашего государства, была создана специальная Рабочая группа для оценки влияния пандемии на экономику Азербайджана и подготовки в связи с этим соответствующих предложений, направленных на снижение негативного влияния на макроэкономическую стабильность в стране, в частности, на занятость населения и реальный сектор экономики. Данный превентивный шаг был предпринят в том числе для сохранения устойчивости финансового рынка и создания всех предпосылок к восстановлению экономического роста, по мере того, как пандемия будет сходить на нет.

В рамках реализации господдержки населению и реальному сектору экономики подготовлены 10 специальных программ, охватывающих 4 крупных сектора и 20 направлений. В данном пакете мер были определены подвергшиеся наибольшему негативному влиянию сферы бизнеса, на реализацию поддержки которых государство выделило 2,5 миллиарда манатов. Данная цифра сравнима с 3% от уровня ВВП страны в 2019 году, что само по себе является беспрецедентным объемом поддержки в сравнении с теми мерами, которые предпринимаются сейчас в странах нашего региона, а также СНГ. Для предпринимателей, в особенности для ведущих свой бизнес прозрачно, разрабатываются различные налоговые преференции. Им, к примеру, будут предоставлены льготные сроки по выплате взятых ранее банковских кредитов и т.д.

Что же касается соцзащиты, то этому вопросу государством уделяется особое внимание. Пакетом мер предусмотрена реализация выплат части заработной платы работников сфер экономики, наиболее сильно пострадавших от негативных влияний пандемии, граждане смогут получить финансовую помощь, послабления по выплате кредитов, в том числе ипотечным. В общем же, на текущем этапе господдержку получат свыше 290 тысяч индивидуальных предпринимателей и 300 тысяч работников. И заметьте, это лишь только часть мер, по которым государство сейчас ведет активную работу. Я уверен, что эффективные меры, предпринимаемые руководством страны, помогут реальному сектору экономики преодолеть трудности настоящего времени, а также избежать застоя в будущем.

- Как мы знаем, возглавляемый вами финансовый институт одним из первых присоединился к мерам правительства по уменьшению воздействия на экономику страны последствий сложившейся ситуации и стал реализовывать шаги, направленные на поддержку местного бизнеса…

- PASHA Bank не только активно поддержал предпринятые меры, но и реализовал собственные мероприятия по поддержке местного бизнеса. Так, помимо перечисления финансовых средств в Фонд поддержки борьбы с COVİD-19, мы приняли решение поддержать наших бизнесменов, работающих с партнерами из Китая, и снизить до 0,2% комиссию за осуществление денежных переводов в этом направлении.

Также в настоящее время совместно с Центральным банком и Ассоциацией банков мы ведем работу по реализации ряда мероприятий, направленных на оказание всесторонней поддержки деловому сообществу страны. Причем данный комплекс мер будет направлен на оказание содействия местным предпринимателям не только лишь на ближайшие месяц-два, а обеспечит основательную поддержку устойчивого развития азербайджанского бизнеса в пост-кризисный период в долгосрочной перспективе.

- Нам стало известно из собственных источников, учитывая трудности, с которыми столкнулись бизнесмены в результате введения в стране карантина, PASHA Bank временно приостановил начисление штрафных процентов за просроченные платежи по кредитам, выделенным местному бизнесу и физлицам. Пойдут ли другие финансовые институты на такой шаг в отношении своих клиентов?

- PASHA Bank является крупнейшим коммерческим корпоративным банком страны, обслуживающим все сектора экономики Азербайджана, и кому как не нам знать о негативных эффектах, с которыми сталкиваются местные предприниматели в нынешних условиях. Знание и понимание рынка позволяет нам оперативно проводить анализ сложившейся ситуации и получать максимально подробную картину воздействия кризиса на бизнес-сегменты, что помогает нам предпринимать самые эффективные шаги для оказания поддержки делового сообщества.

Нынешняя ситуация затронула всех без исключения и в разработке соответствующих мер, направленных на поддержку реального сектора, заинтересованы все стороны. Так, все представители банковского сообщества проявили солидарность, и мы буквально ежедневно проводим с Министерством экономики, Центральным банком, Ассоциацией банков обсуждение вопросов предоставления возможной поддержки бизнесу в виде льгот, отсрочек и других механизмов. Утверждение данных мер является делом самого ближайшего будущего, и мы уверены, что их реализация позволит местным предпринимателям минимизировать свои убытки и выйти из кризиса с наименьшими потерями.

- Буквально на этой неделе стало известно, что PASHA Bank признан банком, осуществившим запуск лучшего продукта среди финансовых институтов Европы и СНГ. Иностранные эксперты отметили, что предоставленная вами на рынке возможность онлайн-открытия счета стал уникальным опытом среди стран региона, что приобрело особую актуальность на фоне последних событий.

- Признанию результатов нашей работы и присуждению нам премии предшествовала слаженная работа всего коллектива в рамках реализации Стратегии развития банка на период 2018-2020 гг. С самого начала мы четко представляли, что стремительно меняющийся мир требует от игроков банковского рынка предоставления гибких решений для предпринимателей. Ввиду этого Стратегия на данный период была выстроена нами вокруг создания digital-инструментов для развития бизнеса, которые были бы доступны деловым людям в случае возникновения различных непредвиденных сценариев.

Учитывая это, мы на протяжении последних нескольких лет усиленно работали в направлении развития цифрового и мобильного банкинга, где объединили лучшие мировые практики, позволяющие полностью снабдить бизнесменов необходимыми инструментами для стабильного и устойчивого роста своего бизнеса в меняющихся условиях. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация демонстрирует верность выбранного PASHA Bank решения: мы и наши клиенты уже видим результаты той кропотливой работы.

Так, еще в прошлом году мы первыми на рынке стали предоставлять целый ряд банковских онлайн-услуг, которые позволили предпринимателям совершать необходимые операции для управления своего бизнеса дистанционно. В их числе отмеченная международным экспертным сообществом возможность открытия счета онлайн для юридических лиц и частных предпринимателей, а также прохождение верификации посредством видео-связи. Клиенты получили возможность, не приходя в филиалы банка, подключаться к нашим зарплатным проектам, оформлять заказы на предоставление POS-терминалов, Smart-касс и прочие услуги.

Не учитывая статистику по операциям с использованием наличных денежных средств, на конец февраля 2020 года порядка 87% от всего объема взаимодействия юридических лиц с банком проходило в режиме онлайн. Так, 98% клиентских платежей и конвертаций совершалось посредством цифровых каналов, а счета открывались в режиме онлайн в 97% случаев. Что касается оформления зарплатных карт и заказа POS-терминалов, то на указанную дату процент онлайн-обращений составил 94% и 54% соответственно. По нашим внутренним опросам, клиенты оценивают уровень удобства использования наших онлайн-услуг на 9,3 балла из 10.

- Какие советы вы могли бы дать сейчас местным предпринимателям и простым гражданам?

- Главное, что я хотел бы рекомендовать всем – это ни в коем случае не поддаваться пессимистическим настроениям: жизнь часто вносит неожиданные коррективы в наши планы и ожидания. Современный же рынок требует от бизнеса гибкости и умения анализировать потенциальные риски, а за каждым кризисом неукоснительно следует дальнейший рост и появление новых реальных возможностей. Так было в предыдущие годы, когда менялась конъюнктура рынка, менялись цены на энергоносители и т.д., того же следует ожидать и сейчас.

Однако, в отличие экономических кризисов предыдущих лет, сложившаяся в настоящее время ситуация представляет опасность для здоровья людей, ввиду чего всем нам, вне зависимости от рода деятельности, необходимо проявить гражданскую сознательность и минимизировать возможные риски для здоровья нации. Учитывая это, я, будучи руководителем одного из крупнейших финансовых институтов Азербайджана, хочу призвать местный бизнес приложить, по возможности, все усилия для недопущения сокращений рабочих мест и поддержки в сложившейся обстановке своих работников, создав для них условия для удаленной работы из дома. Мы понимаем сложности, с которыми сталкивается бизнес в эти дни, однако повторюсь, что кризисы цикличны и присущи любой экономике мира. На примере PASHA Bank отмечу, что, поддерживая рекомендации руководства страны, мы при численности коллектива почти в 1,000 человек смогли перевести 80% своих сотрудников на дистанционную работу, обеспечивая при этом такой же высокий уровень обслуживания клиентов, как и прежде. При этом мы готовы помочь бизнесу в организации удаленной деятельности и поделиться своей практикой и ожиданиями в этом направлении.

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить от своего имени, а также от имени коллектива PASHA Bank каждого, кто в этот сложный период прилагает все усилия для борьбы с распространением пандемии. В первую очередь, это врачи и медицинские работники, правоохранительные органы и все те, кто по долгу своей службы работает в настоящее время в режиме повышенной опасности. Также я хочу горячо поблагодарить представителей коммунальных служб страны, работников почты, коллег из других банков, работников продуктовых магазинов и аптек, и многих других, кто также в нынешней ситуации обеспечивает бесперебойное обслуживание населения продуктами первой необходимости, медикаментами, услугами и так далее.

То единство, которое проявил азербайджанский народ в борьбе с пандемией, может стать для многих стран примером гражданской сознательности, солидарности и ответственности. Уверен, что предпринимаемые руководством нашей страны в централизованном порядке меры в очень скором времени дадут положительный результат, а по завершению кризиса мы получим еще один опыт, который обязательно положительно скажется на устойчивом развитии как реального сектора экономики, так и всего Азербайджана в целом.