Исмет Саттаров назначен главой Национального совета по телерадиовещанию

Как сообщалось ранее, сегодня в Баку состоялось заседание Национального совета по телерадиовещанию, в ходе которого было принято решение об отставке главы НСТР Нуширевана Магеррамли.

Новым председателем организации в соответствии с пунктом 17 "Положения о Национальном совете по телерадиовещанию" избран член Совета Исмет Раджаб оглу Саттаров.