Исмет Саттаров назначен главой Национального совета по телерадиовещанию
Как сообщалось ранее, сегодня в Баку состоялось заседание Национального совета по телерадиовещанию, в ходе которого было принято решение об отставке главы НСТР Нуширевана Магеррамли.
Новым председателем организации в соответствии с пунктом 17 "Положения о Национальном совете по телерадиовещанию" избран член Совета Исмет Раджаб оглу Саттаров.
4 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Исмета Саттарова членом НСТР сроком на шесть лет.
Исмет Саттаров родился в 1983 году в Баку. Выпускник школы № 160, в 2002 году получил степень бакалавра факультета экономической кибернетики и прикладной математики Бакинского государственного университета. Доктор философии по техническим наукам. С 2000 по 2004 год работал в нескольких банках, с 2004 по 2010 год - в информационно-аналитическом отделе Фонда Гейдара Алиева.
С 2011 года - директор продюсерской группы «Регион ТВ», с 2014 года - директор телеканала «Регион ТВ», созданного на базе указанной группы. С 19 сентября 2016 года по настоящее время - руководитель ARB Media Group, директор ARB24.