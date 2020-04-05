Меркель: Коронавирус – самое большое испытание за всю историю ЕС

«С моей точки зрения, Европа, Европейский Союз стоит перед самым большим испытанием с момента основания. Это большой вызов для здоровья нашего населения, всех государств-членов ЕС, потому что затронуты все в равной мере», – сказала Меркель.

По ее словам, «в интересах всех, в интересах Германии заключается выход сильной Европы из этого испытания», передает РИА Новости.

Она добавила, что во вторник состоится заседание глав минфинов стран еврозоны, которым поручено выработать предложения для поддержки экономики отдельных стран при пандемии.