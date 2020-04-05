В Италии вновь выросло число жертв коронавируса

Число умерших после заражения коронавирусом в Италии за последние сутки вновь возросло до 636 после 525 накануне. Такие данные содержатся в сводке Департамента гражданской защиты.

Количество зарегистрированных заразившихся возросло почти на 2 тысячи по сравнению с воскресеньем - до 93 187 человек. Число излечившихся достигло 22 837.

Общее число заразившихся в Италии с начала эпидемии, включая излечившихся и умерших, составило 132 547. Накануне сообщалось о 128 948 случаях.