Главный инфекционист США: COVID-19 может стать сезонным

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил сомнение, что даже при глобальном взаимодействии COVID-19 можно полностью ликвидировать. Об этом инфекционист рассказал телекомпании CBS.

"Маловероятно, что коронавирус будет полностью стерт с лица Земли", - заявил Фаучи, подчеркнув при этом необходимость борьбы с вирусом на глобальном уровне. В противном случае, по словам Фаучи, он может стать циклическим явлением и вернуться в следующем зимнем сезоне, передает ТАСС.

"Если мы не возьмем ситуацию под контроль на глобальном уровне, есть большая вероятность того, что она приобретет сезонный характер", - сказал Фауучи, отвечая на вопрос, может ли коронавирус вернуться обратно в США из других стран, даже если он будет побежден на американской территории.