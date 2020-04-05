В Турции медицинские маски стали бесплатными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о новых мерах, которые будут предприниматься в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

"Местные власти начали бесплатно высылать медицинские маски нашим гражданам, которые оставили соответствующий запрос либо на государственном портале "е-девлет", либо на сайте почты PTT. Продажа масок запрещена", - сказал Эрдоган в эфире телеканала ТРТ.

Кроме того, заявил президент Эрдоган, в рамках мер по пресечению распространения инфекции в районе аэропорта Стамбула будут организованы еще две больницы на тысячу коек, сообщает Anadolu.

Турецкий лидер добавил, что правительство страны готовит план по оказанию помощи еще 2,3 миллиона семей на фоне пандемии COVID-19.