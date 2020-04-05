Ученые нашли в морских губках убивающее коронавирус вещество

Морские губки — древнейшие фильтрующие воду животные, ведущие прикрепленный образ жизни на морском дне. В ходе эволюции морские губки выработали уникальные механизмы защиты от хищников и патогенов — вирусов, грибов, бактерий, водорослей. Они научились производить особые химические вещества — так называемые вторичные метаболиты, обладающие антимикробными, антивирусными и другими защитными свойствами.

Российские и немецкие ученые обнаружили, что морские губки вырабатывают биологически активные вещества, которые можно использовать для борьбы с целым рядом инфекций, в том числе и с COVID-19. Результаты исследований были опубликованы в журналах Materials Science and Engineering: C и Marine Drugs, сообщает РИА Новости.

Российские ученые из МГУ, Уральского федерального университета (УрФУ), Института океанологии РАН и Института органического синтеза УО РАН в составе международной группы исследователей под руководством профессора Германа Эрлиха из Горного университета Фрайберга в Германии разработали метод, позволивший впервые извлечь из морской губки значительный объем — более 30 граммов — редкого вещества аэроплизинина, благодаря чему стало возможным приступить к активному исследованию воздействия этого вещества на раковые клетки и патогены. Антивирусные свойства аэроплизинина подтверждены и другими специалистами: аэроплизинин ингибирует репликацию ВИЧ, что свидетельствует о его огромном терапевтическом потенциале для лечения разных вирусных заболеваний.

Сейчас ученые приступили к разработке вакцины против COVID-19 на основе аэроплизинина.

Крупнейшие запасы морской губки Aplysina aerophoba встречаются в европейском Средиземноморье, особенно у побережья Черногории, Хорватии и Албании. С 2014 группа ученых под руководством профессора Эрлиха совместно с биотехнологами из черногорского Института биологии моря осуществляют надзор за небольшой фермой по производству этих губок.