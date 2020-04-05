Легенда турецкого футбола вылечился от коронавируса

Бывшего вратаря сборной Турции Рюштю Реджбера, госпитализированного из-за коронавируса, выписали из больницы, сообщает CNN Turk.

О госпитализации 46-летнего Речбера стало известно в конце марта, за время нахождения в больнице его состояние становилось критическим, но позже он пошел на поправку.

Рюштю Реджбер — рекордсмен сборной Турции по количеству матчей (120). Он завоевал бронзовые медали на ЧМ-2002 и Евро-2008. В его карьере были «Бешикташ», «Фенербахче», «Барселона» и «Антальяспор».