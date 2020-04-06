Коронавирус способен передаваться по воздуху при нормальном дыхании и речи. О новом способе распространения инфекции заявил Энтони Фаучи (Anthony Fauci), глава отдела инфекционных заболеваний в Национальных институтах здоровья, сообщает Лента.ру со ссылкой на MedicalXpress.

До сих пор американские агентства здравоохранения заявляли, что основным путем передачи являются капли респираторных выделений диаметром около одного миллиметра, которые выбрасывают больные люди, когда они чихают или кашляют. Максимальное расстояние распространения таких капель достигает всего лишь одного метра. Однако, если вирус содержится в воздухе, который человек выдыхает, то его распространение становится трудно остановить. Это, в свою очередь, является аргументом в пользу ношения масок здоровыми людьми.