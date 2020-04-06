SOCAR поддержала азербайджанцев в Турции

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) совместно с Минобразования и посольством Азербайджана в Анкаре создала Фонд поддержки для обеспечения жильем, питанием и транспортом более десяти тысяч граждан и студентов из Азербайджана, которые не могут вернуться на родину из-за коронавирусной пандемии. Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, SOCAR не только принимает активное участие во всех мероприятиях против распространения коронавируса, проводимых в стране, но и оказывает помощь гражданам Азербайджана, столкнувшимся с трудностями в Турции.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев рассказал, что тысячи азербайджанских граждан оказались в сложной ситуации и не могут вернуться домой: "Многие вынуждены покинуть общежития и другие временные места проживания. Для удовлетворения их основных потребностей создан Фонд поддержки при финансовом содействии SOCAR и организации Минобразования и посольства нашей страны в Анкаре".