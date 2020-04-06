ВОЗ призвала носить маски только тем, кто в них нуждается

Чрезмерное и неправильное использование защитных масок населением в условиях пандемии не только не принесет пользы, но и может привести к их нехватке для тех, кто в них действительно нуждается. Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Маски надо носить безопасно и надлежащим образом", - сказал он, добавив, что ВОЗ рекомендует надевать маски больным людям и тем, кто осуществляет уход за пациентами на дому. "Мы обеспокоены тем, что использование масок широкими слоями населения может усугубить их нехватку для людей, которые больше всего в них нуждаются", - цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что ВОЗ рекомендует использовать специальные маски, а также другие защитные средства в медицинских учреждениях. Что касается их широкого использования населением, то организация призывает страны, которые рассматривают вопрос о том, чтобы дать такую рекомендацию, "изучить их эффективность". Глава ВОЗ подчеркнул, что "одни только маски не остановят COVID-19". Поэтому страны должны продолжать "выявлять, тестировать, изолировать и лечить все случаи" заболевания и расследовать контакты больных людей со здоровыми.