Ряд оппозиционных средств массовой информации, а также некоторые пользователи соцсетей распространили сообщение о повышении цен на муку и мучные изделия в Азербайджане.

В интервью haqqin.az глава Ассоциации зерноводов Азербайджана Талех Гасымов опроверг ранее растиражированную информацию.

«Азербайджан полностью обеспечивает свои потребности за счет местного производства. В ходе проведенного в нескольких районах мониторинга фактов реализации муки и зерна по завышенным ценам зафиксировано не было. У производителей достаточно запасов, чтобы бесперебойно обеспечивать продукцией Баку и регионы страны на протяжении долгого времени», - сообщил Т.Гасымов.