Во Франции 833 человека, заразившихся коронавирусом, умерли за последние 24 часа, всего скончались 8 911. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"В больницах Франции, мы насчитываем, к сегодняшнему вечеру умерли 6 494 человека. В медико-социальных учреждениях - 2 417 человек", - приводит слова Верана РИА Новости.

По его словам, еще 7 072 человека находятся в реанимации в больницах по всей стране.

Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в больницах и медико-социальных учреждениях, по данным на понедельник, во Франции составляет 98 010 человек.