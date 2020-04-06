Армения захотела покупать российский газ за рубли

Власти Армении хотят расплачиваться за российский газ рублями, а не долларами США, учитывая также тот факт, что долларизация на пространстве ЕАЭС очень высокая. Такое заявление в ходе прямого эфира на своей странице в Фейсбуке сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Сегодня я провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого мы обсудили вопрос цены на газ. Я сказал, что, принимая во внимание кризисную ситуацию и в экономическом, и в гуманитарном плане, я ожидаю, что мы с главой РФ сможем прийти к взаимопониманию. Вот мы говорим о высоком уровне долларизации в ЕАЭС, однако мы платим за российский газ долларами США. Думаем, что было бы правильно оплачивать российскими рублями", - цитирует главу армягского правительства ТАСС.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян отправил письмо главе "Газпрома" Алексею Миллеру с предложением снизить цены на газ в связи с ухудшением экономической ситуации.

"Газпром" является единственным поставщиком газа потребителям Армении. Сейчас цена за 1 тысячу кубометров составляет $165.