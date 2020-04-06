ЕС призвал снять санкции с Венесуэлы и Ирана

Евросоюз призывает другие страны снять с Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР санкции, которые мешают предоставлению им медицинской и гуманитарной помощи в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. передает ТАСС.

"Наши санкции не мешают предоставлению гуманитарной помощи. И мы бы хотели, чтобы и другие страны последовали этому шагу и убедились, что медицинское оборудование может быть предоставлено тем, кто находятся под санкциями. Например, Сирии, Венесуэле, Ирану, КНДР", - сказал он, подчеркнув вновь, что поддерживает призыв генсека ООН снять санкции во время пандемии.