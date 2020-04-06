Ильхам Алиев: «Карантин до 20 апреля, а потом по ситуации»

«Благодаря предпринятым превентивным мерам распространение коронавируса в Азербайджане не приняло широкий характер. В развитых странах мира ежедневно умирают сотни людей, и система здравоохранения ни одной страны не может полностью организовать лечение растущего числа больных. Это должно быть уроком и для нас». Как сообщает АзерТАдж, об этом после ознакомления с предприятием по производству медицинских масок заявил президент Ильхам Алиев .

«Все меры, предпринятые до сегодняшнего дня, дали свой результат. Достаточно лишь сказать, что до сегодняшнего дня в Азербайджане было проведено 45 тысяч тестов. Азербайджан в числе ведущих стран, которые провели такое большое количество тестов. Это позволило нам выявить болезнь, оказать оперативную медицинскую помощь больным и в то же время защитить себя от большой опасности. До сегодняшнего дня мы добились этого», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что у правил карантина, вступивших в силу с 5 апреля, есть одна цель – чтобы эта болезнь не распространилась широко в Азербайджане.

«Принятые до 5 апреля и новые правила имеют эту цель. Я неоднократно говорил, что мы продемонстрировали и национальную солидарность, и национальное единство, и ответственность. Однако, учитывая вступившие в силу 5 апреля правила, граждане должны проявить дисциплинированность. Потому что против тех, кто нарушит эти правила, предусмотрены строгие меры, и эти меры уже определены. Я уверен, что граждане будут полностью соблюдать эти правила, и таким образом болезнь не будет распространяться, мы сможем выбраться из этой ситуации с минимальными потерями», - сказал глава государства.

«Одним из самых важных вопросов борьбы является вопрос времени. Чем больше мы сократим время, чем в меньших временных рамках проведем работу, тем успешнее можем быть в борьбе с болезнью. Поэтому фактор времени и, конечно же, профессионализм врачей, наши возможности и сочетание всех этих факторов сегодня еще позволяют Азербайджану выйти из этой ситуации с небольшими потерями. Но, конечно, дальнейшее развитие работы покажет, какими будут наши дальнейшие шаги. В любом случае, этот строгий карантинный режим будет действовать до 20-го числа. После этого мы предпримем шаги в соответствии с ситуацией», - подчеркнул президент Ильхам Алиев.