В США от коронавируса умерли более 10 тысяч человек

Более 10 тысяч жителей США скончались от заболевания, вызываемого COVID-19. Заражены коронавирусом более 350 тысяч американцев. Такую информацию приводит Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По информации университета, выздоровели 18 999 американцев.

В настоящее время Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по числу заразившихся. Больше всего заболевших в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган, Калифорния и Луизиана.