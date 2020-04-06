Ухудшилось состояние Бориса Джонсона обновлено
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии, передает BBC.
"Сегодня вечером состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации его врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии, - говорится в документе, распространенном канцелярией главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10. - Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба замещать его там, где это будет необходимо".
Накануне стало известно о госпитализации Бориса Джонсона. 27 марта Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.