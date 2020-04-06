ВОЗ об опасности алкоголя во время карантина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует отказаться от употребления алкоголя, особенно в условиях карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда.

«ВОЗ рекомендует отказаться от употребления алкоголя, особенно в условиях добровольного карантина. Как психоактивное вещество, алкоголь влияет на состояние психики и процесс принятия решений», — сказал он в интервью RT.

По словам Бреда, алкоголь усугубляет симптомы депрессии, тревожность, страхи и панику, что может «обостриться во время самоизоляции и карантина», передает НСН.

Также алкоголь ослабляет иммунитет, ухудшает способность организма противостоять инфекционным болезням, в том числе COVID-19. «Алкоголь снижает эффективность одних лекарств, а также усиливает действие и токсичность других», — заявил он. Он подчеркнул, что алкогольные напитки ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять в качестве профилактики или лечения коронавируса.