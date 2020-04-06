Нетаньяху объявил о полном карантине в Израиле на Песах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе специального телеобращения объявил о введении в стране полного карантина на время первых дней празднования еврейского праздника Песах.

«Мы вводим карантин по всей стране с 16:00 вторника по 07:00 пятницы (10 апреля). Мы не допустим повторения случившегося во время празднования Пурима месяц назад, когда была вспышка заражения коронавирусом», – приводит слова Нетаньяху ТАСС.

Премьер вновь призвал израильтян отмечать начинающийся вечером 8 апреля Песах «только с участием ближайших родственников, живущих под одной крышей».

Нетаньяху сообщил, что правительство Израиля рассматривает возможность введения комендантского часа с 18:00 8 апреля по 07:00 9 апреля для предупреждения распространения коронавируса.