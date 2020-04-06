Врач назвал наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что медицинские маски не помогут остановить распространение коронавируса, и назвал респиратор средством, способным надежно защитить от инфекции, сообщает РИА Новости.

«Суть в том, что маска не может на себе ничего задержать, а респиратор может», — сказал врач, отметив, что ношение нескольких масок сразу не увеличивает защиту от инфекции.

Комаровский призвал не поправлять маску во время ношения и не стягивать с лица, если необходимо что-то сказать.

Врач также уточнил, что фильтры, используемые в респираторах, отличаются по степени эффективности. По его словам, фильтр FFP2 задерживает до 95% вредных соединений и вирусов, а FFP3 — 98%.

«Если врач подходит к зараженному пациенту, …то на нем может быть только респиратор с уровнем защиты FFP3», — сказал Комаровский.