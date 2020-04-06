Трагедия в Нефтчале: отец и сын утонули в водоканале

Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, житель села Астанлы Нурлан Аскеров (1989 г.р.) и его пятилетний сын Аслан Аскеров отправились ловить рыбу. Так как погода была холодной, отец оставил сына в машине. Оставшись без присмотра, ребенок завел автомобиль, и машина съехала в воду. Увидев это, отец бросился в канал, чтобы спасти ребенка, но утонул, оставшись под машиной.

Привлеченная на место происшествия группа водолазов Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС нашла и извлекла из воды тела утонувших.