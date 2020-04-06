Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса

Минобороны США приступило к тестированию вакцины от коронавируса, процесс займет несколько месяцев, заявил главный врач Объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.

"Мы приступили к тестированию вакцины сегодня… Но нельзя сказать, что вакцина уже за углом. Процесс займет не недели, а месяцы", - цитирует Фридрихса РИА Новости.

Главный врач отметил, что тестирование проходят сразу несколько вариантов вакцины, которые пока "безопасно испытываются на животных". После, если будет установлена безопасность вакцины, тестирование начнут на небольшой группе людей, а в случае успеха – на большей группе.