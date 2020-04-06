До полумиллиона иранцев могут быть инфицированы коронавирусом, сказал член оперативного штаба Хамид Соуру. По его словам, таковы оценки реальной ситуации с распространением COVID-19 в Исламской Республике, передает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.

Соуру отметил, что сейчас не учитываются люди, у которых болезнь протекает бессимптомно или с совсем легкими симптомами.

По данным Минздрава Ирана, с начала эпидемии в стране выявлено 60,5 тыс. заразившихся, более 3,7 тыс. заболевших скончались.

Иран по масштабам эпидемии занимает седьмое место в мире.

В Тегеране считают, что одной из причин столь масштабного распространения в стране коронавируса являются односторонние санкции США, которые препятствуют доставке в Исламскую Республику достаточного количества медикаментов и медоборудования.