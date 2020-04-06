Миру предсказали новые катастрофичные пожары

Ученые Стэнфордского университета (США) предсказали частое возникновение новых продолжительных и опасных лесных пожаров, связанных с жаркой и засушливой погодой из-за изменения климата, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз на Phys.org.

Исследователи проанализировали условия, связанные с катастрофичными лесными пожарами в Калифорнии в ноябре 2018 года, которые затронули предгорья северной части Сьерра-Невады и юг штата. В обоих случаях сезонные ветры и пострадавшие от сильнейшей в истории засухи ландшафты повлияли на силу бедствия. Данные долговременных наблюдений показали, что риск экстремальных лесных пожаров в осенние месяцы более чем удвоился по всей Калифорнии за последние 40 лет.

Ученые использовали различные климатические модели, находящиеся в архивах исследовательских центров по всему миру, и обнаружили, что вызванное человеком глобальное потепление увеличивает вероятность неблагоприятных метеорологических условий, которые способствуют сильным лесным пожарам.