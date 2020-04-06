В Армении 853 больных коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 853.

Для сравнения отметим, что, по положению на 6 апреля, в стране было зарегистрировано 833 подтвержденных случая инфицирования COVID-19.

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян ранее заявил, что 8 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 35 – в тяжелом, но не в реанимации. Он также добавил, что у 146 инфицированных диагностирована пневмония.

В Армении с 16 марта по 14 апреля действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. 1 апреля были введены более жесткие меры режима ЧП.