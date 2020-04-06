Сегодняшняя статистика коронавируса: 1 миллион 300 тысяч зараженных
Общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 1,3 миллиона человек, сообщается на сайте всемирной статистики Worldometers.
Согласно информации, в мировом масштабе жертвами этого вируса в мире стали уже 74 782 человека.
В тройку лидеров по количеству зараженных входят США, Испания и Италия.
Так, по положению на утро 7 апреля, в Соединенных Штатах количество заболевших составляет 367 650 человек. От опасной инфекции скончались 10 943 пациента. В Испании коронавирусом заразились 136 675 граждан, умерли – 13 341. В другой европейской стране – Италии, ситуация с коронавирусом также тревожная. COVID-19 диагностирован уже у 132 547 человек. Количество жертв составляет 16 523.