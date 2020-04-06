Standard & Poor’s о росте ВВП Азербайджана
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП Азербайджана на 2020 год до 0,7% на фоне пандемии коронавируса и низких цен на нефть на мировых рынках.
В январе S&P прогнозировало рост ВВП Азербайджана на 2020 год на уровне 1.7%.
«Мы ожидаем, что темпы роста реального ВВП в Азербайджане снизятся на 0,7% в 2020 году и постепенно восстановятся в течение следующих двух лет. Мы понизили допущение нашего базового сценария в отношении прогнозируемого роста ВВП Азербайджана в связи со снижением внешнего спроса», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в S&P.
Ранее S&P пересмотрело допущение относительно средней цены на нефть марки Brent в 2020 году с 60 долл./барр. до 30 долл/барр.), а также обновило прогноз динамики развития мировой экономики в 2020 году, в рамках которого рост ВВП, по оценкам, составит лишь 0,4% на фоне пандемии коронавируса и низких цен на нефть.