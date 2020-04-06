Standard & Poor’s о росте ВВП Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП Азербайджана на 2020 год до 0,7% на фоне пандемии коронавируса и низких цен на нефть на мировых рынках.

В январе S&P прогнозировало рост ВВП Азербайджана на 2020 год на уровне 1.7%.