Иран распечатывает суверенный фонд для борьбы с коронавирусом

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи дал согласие выделить 1 миллиард евро из Национального фонда развития Ирана, суверенного фонда страны, на борьбу с пандемией, сообщила арабская служба телеканала CNBC со ссылкой на сайт президента ИРИ.

Эти средства будут направлены на нужды министерства здравоохранения и специализированного фонда по обеспечению занятости.

В конце марта иранский президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что правительство страны намерено получить согласие на использования ресурсов фонда для борьбы с распространением коронавируса.

В настоящее время находящаяся под американскими санкциями Иран не может прибегнуть к внешним заимствованиям на фоне падения мировых цен на энергоносители.

Иран - наиболее пострадавшая от COVID-19 страна на Ближнем Востоке. Согласно последним официальным данным, число инфицированных в стране достигает 60500 человек, умерших - 3739 человек. За последние 24 часа зарегистрировано 2274 новых случаев заражения.