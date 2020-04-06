В Азербайджане дешевеет недвижимость

Он отметил, что по сравнению с другими сферами, влияние короновавируса на рынок недвижимости будет заметно постепенно.

Карантинный режим, применяемый в Азербайджане в связи с коронавирусом, будет влиять на рынок недвижимости, как и на другие сферы. Об этом сказал Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрат Ибрагимов.

"В следующем месяце мы почувствуем это влияние. Оно будет проявляться как в ценах на квартиры, активности, так и в объеме жилищного портфеля. То есть по всем показателям мы ощутим это влияние. Но сегодня цены на рынке недвижимости уже начинают постепенно падать",- сказал он.

Эксперт подчеркнул, что влияние коронавируса на рынок недвижимости будет зависеть от продолжительности карантинного режима.

«В зависимости от хода событий этот эффект может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. Масштабы их воздействия, конечно же, разные. Если он будет краткосрочным (1-2 месяца), он почти не окажет серьезного воздействия. Если он будет среднесрочным (2-3 месяца) то, это повлияет на рынок, и там будет снижение цен примерно на 10-12 процентов. Если это будет долгосрочная (более 3 месяцев, 5 месяцев - 1 год), может произойти снижение цен на 20-25 процентов», - подчеркнул Ибрагимов.

Он добавил, что после устранения пандемии коронавируса и ее последствий рынок недвижимости постепенно восстановится.

"Естественно, через 2-3 месяца после того, как эффект от вируса будет устранен, карантинный режим будет отменен, рынок восстановит прежнее состояние, и тогда ожидается рост активности на рынке", - подытожил он.