Межбанк в этом месяце будет обслуживать медработников бесплатно

Международный Банк Азербайджана выражает глубокое уважение к медицинским работникам, проявляющим большой героизм в борьбе с пандемией COVID-19, которая распространилась по всему миру, и в связи с этим объявил о старте новой кампании.

В рамках кампании, проводимой по случаю 7 апреля Всемирного дня здоровья, до конца апреля медицинские работники нашей страны смогут пользоваться услугами этого банка бесплатно. Например, комиссия с медперсонала не взимается за проведение кассовых операций, переводов внутри страны и за рубеж, а также выдачу выписок со счетов, и т. д. Получить информацию о бесплатных услугах банка можно здесь.

Заместитель председателя правления Международного Банка Азербайджана, Эльмир Габибуллаев отметил: «Основное бремя в борьбе с пандемией COVID-19 ложится на медицинских работников. В этой борьбе азербайджанские медики идут на большие жертвы. В этой связи, мы также хотим выступить с полезной инициативой для этих людей. Выражаем глубокую благодарность каждому медработнику, который упорно трудится, с целью предотвратить распространение пандемии, и приглашаем их воспользоваться преимуществами нашей кампании».

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.