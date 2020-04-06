Золото подорожало до восьмилетнего максимума

На фоне сохраняющихся опасений в отношении последствий пандемии коронавируса для глобальной экономики стоимость золота подскочила до максимума почти за восемь лет.

Июньские фьючерсы на золото в ходе торгов в Нью-Йорке подорожали на 1% - до $1711,4 за унцию, что является максимумом с конца 2012 года.

Как сообщает Интерфакс, поддержку цене драгметалла также оказывает ослабление доллара: долларовый индекс ICE опустился в ходе торгов на 0,5%, пишет Dow Jones. Снижение курса доллара делает более дешевыми и, соответственно, интересными для международных покупателей сырьевые товары, стоимость которых выражается в американской валюте.