Тамилла Алиева 12:07

Несмотря на ограничения во многих сферах деятельности, связанных с глобальной пандемией коронавируса, в сельском хозяйстве продолжается устойчивое развитие и внедрение новых технологий, сортов и пород. Как известно, одной из стратегических целей правительства является развитие крупного и мелкого племенного скота в стране. Со стороны Министерства сельского хозяйства уделяется особое внимание этой сфере, выделяются льготные кредиты и субсидии. Так, несмотря на особый карантинный режим, 4 апреля 2020 года по заказу ОАО «Prior Leasing» компанией ООО «Azfert» впервые из Венгрии в страну были ввезены овцы породы лакон (Lacoune).

Порода овец лакон получила свое название от округа Мон-де-Лакон департамента Тарн на юго-востоке Франции. На сегодняшний день овцы лакон считаются одной из самых высокопродуктивных молочных пород в мире, способных давать более 400 литров молока, богатого белком, жиром и незаменимыми аминокислотами. Именно благодаря своему составу, а также богатому вкусу и аромату, молоко лакон широко используется в производстве сыра. Во Франции из него готовят знаменитый рокфор – полутвердый сыр с благородной голубой плесенью, в Испании – манчего – твердый сыр из пастеризованного овечьего молока. История разведения овец в Азербайджане всегда была связана с мясо-шерстной линией. В своем «молочном амплуа» эти животные выступали лишь эпизодически. Тем не менее есть страны, где в силу климатических и ландшафтных особенностей, молочное овцеводство стало традиционно-брендовым направлением, занимающим высокое место в национальном ВВП и став серьезной статьей экспорта. Так, традиционно сосредоточенными на молочном овцеводстве считаются страны Средиземноморья, Адриатического побережья и балкан –Словакия, Хорватия, Сербия, Греция, Италия а также Франция, Испания, Болгария и т.д. А также давнюю историю доения овцеводства имеют такие страны как Израиль, Иран и Ирак.

Молочное овцеводство в таких странах как Греция, Испания, Франция, Португалия занимает не менее 15 % в общей структуре производства молока, а в некоторых — доходит до 30%. В некоторых странах – это единственно возможный в горной местности вид серьезного бизнеса. Кстати, большинство традиционных производителей овечьего молока редко выбираются из своих горных районов, чем создают немало трудностей переработчикам своего продукта. И поэтому, в большинстве случаев, фермеры сами перерабатывают молоко в конечный продукт, тем самым повышается самозанятость в горных районах, и фермеры сами получают дополнительные доходы переработанного продукта. Неудивительно, что доля потребления овечьего сыра в Испании, по сравнению с коровьим, доходит до 50%. Селекцией молочных пород в Азербайджане не занимались. Поэтому пополнение поголовья может быть исключительно за счет импортируемых животных. Либерализация рынка сельскохозяйственной техники и лизинга, осуществленная благодаря указу президента Ильхама Алиева от 19 декабря 2018-го года о «Государственной поддержке сельскому хозяйству и совершенствовании лизинговой деятельности в аграрной промышленности», создала новые возможности для частных лизинговых компаний. Пользуясь этими возможностями, компания Prior Leasing за последний год осуществила импорт крупных и мелких рогатых племенных животных из Германии, Австрии и других стран, которые соответствуют международным стандартам в животноводстве.