Государственный таможенный комитет Азербайджана распространил новый социальный ролик, в котором благодарит граждан страны за соблюдение карантинного режима и за то, что они не покидают своих домов.

На видео сотрудник таможни рассказывает, что он днями проводит на работе для того, чтобы его соотечественники могли оставаться дома.

При этом отмечается, что очень скоро Азербайджан справится с угрозой коронавируса, а граждане страны смогут вернуться к своей привычной жизни.