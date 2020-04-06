12:20

Банк Республика, придающий большое значение развитию безналичных расчетов в нашей стране, сделал еще один важный шаг в этом направлении. Банк представил клиентам более удобную и быструю услугу бесконтактных платежей на основе технологии NFC (Near Field Communication). Отныне клиенты Банка смогут осуществить платеж за товары и услуги с помощью своих смартфонов. Все, что нужно сделать - это загрузить приложение “Mobil Şöbə” на свой смартфон и одним кликом активировать функцию NFC-платежа для любой карты VISA от Банка Республика. Для совершения платежа достаточно всего лишь поднести телефон к POS-терминалу.

Благодаря функции NFC даже владельцы карт, которые не имеют возможности осуществлять бесконтактные платежи по своим картам, смогут осуществлять бесконтактные платежи с помощью технологии NFC, создав цифровой номер (токен) для карты на своих смартфонах. Важно особо отметить, что клиенты Банка Республика также смогут осуществлять NFC-платежи в режиме оффлайн, даже при отсутствии интернет-подключения. Платежи NFC в настоящее время доступны только на смартфонах, работающих на платформе Android (версия Android 4.4 и выше).