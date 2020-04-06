В мире развернулась война из-за медицинских масок

Отдел информации 12:20

По мере того как пандемия усиливается, паникующие правительства обвиняются в использовании сомнительных методов для того, чтобы заполучить поставки, требуемые для борьбы с коронавирусом. Тактика варьируется от блокирования экспорта медицинских поставок до отправки шпионов в подпольные миссии для закупки тестов. Опасаясь дефицита и нагрузки на свои системы здравоохранения, ряд государств, в том числе Франция, Германия и Россия, предприняли такие меры, как накопление масок и защитных материалов, таких как защитные костюмы. Это означало ограничение экспорта защитного медицинского оборудования. Об этом сообщает The Guardian. По словам двух французских чиновников, американским покупателям, размахивающим пачками наличных денег, удалось вырвать контроль над партией масок, которая должна была быть отправлена из Китая в один из наиболее пострадавших от коронавируса регионов Франции. Маски находились на борту самолета в аэропорту Шанхая, который был готов ко взлету, когда появились американские покупатели и предложили в три раза больше, чем платили их французские коллеги.

В свою очередь, высокопоставленный представитель администрации США заявил агентству AFP, что правительство Соединенных Штатов не приобретало никаких масок, предназначенных для доставки из Китая во Францию. Между тем на пресс-конференции в Бразилии в среду министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта заявил, что недавние попытки Бразилии приобрести у Китая защитное снаряжение, такое как перчатки и маски, сорвались. "Сегодня США отправили 23 своих самых больших грузовых самолета в Китай, чтобы забрать приобретенный материал. Многие из наших покупок, которые мы надеялись подтвердить, предназначенные для снабжения нашей системы здравоохранения, сорвались, - сказал он. - Весь мир тоже хочет приобрести эти вещи. Налицо проблема гипер-спроса". Турция предположительно пошла еще дальше, не только запретив экспорт защитного снаряжения, но и, по-видимому, не отправив за границу поставки масок, которые уже были оплачены. В сообщениях бельгийской газеты Le Soir и итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera говорится, что маски турецкого производства, предназначенные для этих стран, так и не были поставлены. Что касается Италии, то прошло более двух недель после звонка премьер-министра Джузеппе Конте президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, прежде чем маски поступили. Поставки в Бельгию так и не доставлены, несмотря на официальную жалобу со стороны министерства здравоохранения страны.