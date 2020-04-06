Араз Агаларов: «10 долларов за баррель нефти – это исключается»

«Нет, невозможно, - считает Агаларов. - В принципе, смотрите, - сейчас в мире огромное перепроизводство нефти. Говорят о разных цифрах - 20%, 10%... Сверх того, что нужно - поступают миллионы баррелей в сутки. Словом, переизбыток. Но нельзя забывать такой исторический факт, что, в принципе, - среднегодовая цена на нефть - она всегда колеблется вокруг стоимости грамма золота».

Президент Crocus напомнил: «Когда нефть стоила доллар, а это было очень долгое время, практически до 1970 года, тогда и стоимость золота была - доллар за грамм, плюс-минус. Поэтому, понятно, что и сейчас среднегодовая цена за нефть - по году - она будет также колебаться - плюс-минус - вокруг грамма золота. Да взять арабские страны - доллары, динары – это все для них условно. У них там все равно в мозгах все измеряется в золоте. И богатство они тоже хранят в золоте».

«А золото, как мы знаем, средняя цена сейчас - плюс-минус, опять-таки - колеблется вокруг... 50 долларов за грамм, - считает миллиардер. - Поэтому и среднегодовая цена нефти должна была быть бы 50 долларов...»

«...10 долларов за баррель – это исключается. Я такой сценарий не вижу... Ну, я думаю, что будет 30-35, может быть, к концу года дойдет до 40. В общем-то, больших взлетов, которые были в прошлом историческом периоде, уже никогда не будет. Потому что есть альтернативная энергетика, которая при изменении цены становится актуальной...»