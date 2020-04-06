В Азербайджане рассматривают возможность амнистии капитала

В Азербайджане рассматривается возможность применения амнистии капитала и имущества с целью продолжения обеспечения экономического роста и расширения финансовых ресурсов для инвестиций, сообщает Trend со ссылкой на исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА) Вюсала Гасымлы.

Он отмечает, что в экономической политике Азербайджана и раньше наблюдались элементы амнистии. Так, Закон "О регулировании налоговой задолженности налогоплательщиков", действующий с первого января 2017 года, утвержденный президентом Ильхамом Алиевым, фактически в определенной степени мог быть принят как налоговая амнистия. Этим законом были списаны долги по процентам и финансовым санкциям.

Фактически, отмечает эксперт, амнистия капитала и имущества может стать логическим продолжением борьбы с теневой экономикой. В частности, изменения в «Налоговом кодексе» побуждают сегодня предпринимателей «отбеливать» свой бизнес стимулирующими и административными способами.

Легализация капитала в результате амнистии может привести к росту инвестиций в стране, развитию рынка ценных бумаг, оживлению банковского сектора, росту безналичного оборота, росту доходов бюджета и повышению экономической активности. Для этого, считает эксперт, необходимо определить форму, условия, продолжительность, цели и сферу действия амнистии и - самое главное - обеспечить среду взаимного доверия.