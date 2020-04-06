Кто из безработных получит единовременное пособие
Анализ поступающих от граждан за последние два дня в электронную систему обращений для регистрации в качестве безработных с целью получения единовременной выплаты в размере 190 манатов показывает, что в большинстве случаев эти обращения подают те, кто не соответствует статусу безработного, согласно законодательству. Об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения.
В ведомстве отметили, что, согласно законодательству о занятости, безработным считается трудоспособное лицо, не имеющее работы и дохода. По закону следующим лицам не присваивается статус безработного:
- работающие по договору найма (трудовой договор);
- лица, работающие по договорам гражданско-правового характера (договор услуг);
- предприниматели (имеющие VOEN);
- владельцы земельных участков, пригодных для сельскохозяйственной деятельности (у кого есть соответствующий государственный акт и выписка);
- студенты, получающие очное образование;
- служащие в ВС Азербайджана.