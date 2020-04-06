В Баку оштрафовали около полутора тысяч водителей-нарушителей

На автомобильных дорогах Баку с 00:00 6 апреля по 08:00 7 апреля за нарушение карантинного режима 1499 человек привлечены к ответственности по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

В целом, на территории Азербайджана с 1 апреля по сегодняшний день за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности привлечены 6 945 участников дорожного движения.

"Призываем всех граждан строго соблюдать правила, установленные в нашей стране в связи с особым карантинным режимом, применяемым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.