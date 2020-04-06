Акифа Човдарова увезли в карантин

Бывшие генералы упраздненного МНБ Акиф Човдаров и Субахир Гурбанов после освобождения из исправительного учреждения помещены в карантин, сообщает ATV.

Согласно информации, бывший начальник Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ Акиф Човдаров и бывший начальник управления упраздненного МНБ Субахир Гурбанов на автомобиле были доставлены из исправительного учреждения №9 в карантинную зону.

Напомним, что генералы Акиф Човдаров и Субахир Гурбанов накануне были помилованы в связи с их пожилым возрастом. Распоряжение президента о помиловании коснулось заключенных старше 65 лет в связи с угрозой распространения коронавируса.