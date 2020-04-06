Лукашенко: Беларусь должна быть независима «от нефтяных игр крупных держав»

Беларусь в условиях лихорадки на нефтяном рынке и непрогнозируемости его конъюнктуры должна уделить большее внимание устойчивости экономики. Об этом на совещании о поставках нефти в страну заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Задача таких стран, как наша, — быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — заявил белорусский президент, отметив, что текущие события в мире требуют оперативных мер.

По его словам, чем больше опор будет у страны, тем более устойчивым будет общество и более независимой ее политика. Но пока, как считает Лукашенко, в этом отношении сделано недостаточно.

«В самое ближайшее время нам нужно уйти от постоянных споров, выяснений и состояния вечной неопределенности», — подчеркнул белорусский президент.