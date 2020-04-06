В Иране заявили "о спаде" заражений коронавирусом

За прошедшие сутки в Иране выявлено 2 089 новых случаев заражения коронавирусом. С учетом этих данных всего удалось выявить 62 тысячи 589 случаев, сообщил официальный представитель Минздрава ИРИ Киануш Джаханпур, указав на "относительный спад" в новых случаях.

По его словам, в стране выздоровели 27 039 больных.

"К сожалению, за прошедшие сутки - 133 жертвы, всего же к данному моменту скончались 3 872 человека", - добавил Джаханпур, передает РИА Новости.