Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, 8 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром. Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 5-7, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 775 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана временами дожди, на горных территориях - снег, днем в большинстве районов осадки постепенно уменьшатся. Местами туман, западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью от 0 до 5, в высокогорных районах 8-12 градусов мороза, днем 3-6 градусов тепла.