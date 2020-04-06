BirBank – лидер среди мобильных приложений страны

Центральный банк Азербайджана совместно с Ассоциацией банков Азербайджана обнародовал результаты традиционного ежегодного конкурса и объявил имена победителей за 2019 год.

Отметим, что с 2013 года в рамках данного конкурса определяются победители по различным номинациям в направлении расширения цифровых платежей, применения инновационных платежных решений, развития электронного банкинга.

Напомним, что BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 1 миллиона пользователей. Потратив всего одну минуту на онлайн регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность добавления карт других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д.

Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az или позвонить в Информационный центр 196.