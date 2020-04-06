В рамках борьбы с пандемией COVID-19 Фонд Джека Ма и Фонд Alibaba направили в Азербайджан медицинскую гуманитарную помощь.

Как сообщает АзерТАдж, гуманитарная помощь включает в себя медицинские маски, наборы для тестирования на коронавирус, специальную защитную одежду, аппараты ИВЛ (искусственная вентиляция легких) и дистанционные термометры.

Начальник сектора здравоохранения отдела по социальным вопросам Кабинета министров Лала Кязымова от имени правительства Азербайджана поблагодарила Фонд Джека Ма и Фонд Alibaba за этот гуманный шаг: «Мы надеемся, что пандемия в ближайшее время закончится во всем мире и с меньшими потерями».