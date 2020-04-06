Более 600 иранцев умерли от алкогольного отравления

На фоне распространения в Иране коронавирусной инфекции свыше 600 человек в стране скончались от алкогольного отравления. Об этом сообщает агентство Mizan Online со ссылкой на заявление представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.

Предположительно, иранцы отравились контрафактным алкоголем или метанолом, который потребляется в стране в качестве «профилактики» коронавируса, пишет Газета.ру.

По словам Эсмаили, в общей сложности отравились три тысячи человек. Он также обратил внимание граждан на то, что алкоголь является не лекарством, а «ядом».