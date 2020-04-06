Коронавирус отобрал у богачей сотни миллиардов

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 состояние ста богатейших людей мира за два месяца сократилось на $408 млрд, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные шанхайской Hurun Institute.

Среди 100 миллиардеров, вошедших в список Hurun Global Rich List, 20,86% понесли потери в феврале-марте и 9% остались в плюсе. Состояние еще 5% миллиардеров не изменилось за эти два месяца.

Совокупное состояние 10 лидеров из списка 100 миллиардеров в январе-марте уменьшилось на $125 млрд, отмечают в Hurun.

Состояние 71-летнего Арно, владеющего 47% LVMH, сократилось до $77 млрд по сравнению со $107 млрд на конец января в результате обвала стоимости акций компании, владеющей такими брендами, как Louis Vuitton, Celine, Christian Dior и Bulgari.

Главный исполнительный директор Amazon Джеф Безос потерял $9 млрд в феврале-марте, однако остался богатейшим человеком мира с состоянием в $131 млрд.

В то же время Юань Чжэн, основатель платформы видеоконференций Zoom, увеличил состояние до $8 млрд с $3,5 млрд. Стоимость акций Zoom взлетела более чем вдвое за два месяца - до $146 с $76.

Согласно январскому докладу Hurun, всего в мире было 2,816 тыс. долларовых миллиардеров. За последние два месяца их число сократилось на 20%, до 2,253 тыс.